ESMA, rinnovato il mandato di Natasha Cazenave come Direttore Esecutivo

Finanza
ESMA, rinnovato il mandato di Natasha Cazenave come Direttore Esecutivo
(Teleborsa) - Il Board of Supervisors dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha rinnovato il mandato di Natasha Cazenave come Direttore Esecutivo dell'ESMA per un secondo mandato quinquennale, fino a fine maggio 2031.

"Questa decisione riflette la forte leadership, la visione e la dedizione che ha costantemente dimostrato fin dall'inizio del suo mandato - ha commentato Verena Ross, presidente dell'ESMA - Confido nella nostra continua collaborazione per far progredire l'ESMA".

"Sono onorata della continua fiducia del Consiglio delle autorità di vigilanza dell'ESMA e della nostra presidente Verena Ross - ha detto Natasha Cazenave - È un privilegio guidare questa organizzazione e non vedo l'ora di costruire sulle solide fondamenta che abbiamo creato, insieme a un solido team dirigenziale e a personale altamente qualificato. C'è ancora molto da fare e sono fiduciosa che saremo tutti all'altezza della situazione per soddisfare le elevate aspettative negli anni a venire".

(Foto: ESMA)
