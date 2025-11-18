ESMA, rinnovato il mandato di Natasha Cazenave come Direttore Esecutivo

(Teleborsa) - Il Board of Supervisors dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) haper un secondo mandato quinquennale, fino a fine maggio 2031."Questa decisione riflette la forte leadership, la visione e la dedizione che ha costantemente dimostrato fin dall'inizio del suo mandato - ha commentatodell'ESMA - Confido nella nostra continua collaborazione per far progredire l'ESMA"."Sono onorata della continua fiducia del Consiglio delle autorità di vigilanza dell'ESMA e della nostra presidente Verena Ross - ha detto Natasha Cazenave - È un privilegio guidare questa organizzazione e non vedo l'ora di costruire sulle solide fondamenta che abbiamo creato, insieme a un solido team dirigenziale e a personale altamente qualificato.della situazione per soddisfare le elevate aspettative negli anni a venire".