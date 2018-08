Ryanair si appresta a ufficializzare nuova policy su bagaglio a mano

Ryanair

(Teleborsa) - Da oltre 24 ore si susseguono notizie ufficiose sulla policy dei bagagli chesi accinge a introdurre, sembra con effetto dal primo novembre 2018.Lee che attualmente rappresentanoIl vettore low cost irlandese, che mostra chiaramente di perseguire l’obiettivo di incentivare l'acquisto della tariffa plus,Finora, per i passeggeri senza priorità d'imbarco, il classico trolley a mano veniva imbarcato in stiva gratuitamente, consegnandolo al gate. D'ora in poi non sarà così. Ryanair punta ad accelerare i tempi di imbarco e aumentare il numero dei passeggeri con priorità. Ryanair renderà note le nuove regole entro oggi.