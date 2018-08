Diciotti: la Chiesa accoglie i migranti a Rocca di Papa

(Teleborsa) - Dopo un lungo braccio di ferro tra l'Italia e l'Europa sulla Diciotti , la nave della guardia costiera con a bordo 150 migranti attraccata ormai da giorni al porto di Catania, è la Chiesa italiana a decidere di accogliere i migranti. "Abbiamo deciso di entrare in una situazione di stallo che era ormai diventata insostenibile per tutti - ha dichiarato don, direttore dell' Ufficio nazionale comunicazioni sociali della Cei, in un'intervista al Tg2000 - . Vedere queste persone su una nave italiana attraccata sulle nostre coste e impossibilitate a scendere era una situazione intollerabile anche dal punto di vista umanitario"., con lo scopo di essere integrati nella comunità italiana. Per prima cosa impareranno la lingua italiana, ha spiegato il Papa di ritorno da Dublino per l'incontro delle famiglie, precisando anche che non è stato Lui a prendere la decisione ma padre Aldo e la Conferenza Episcopale, che hanno fatto il lavoro con il ministro dell'Interno.La vicenda della nave Diciotti ha suscitato molte polemiche e non solo: il ministro dell'Interno indagato dalla Procura di Agrigento per sequestro di persona, abuso d'ufficio e arresto illegale . Indagato anche il capo di Gabinetto del Viminale. Colpevoli, secondo i magistrati, di aver privato illegalmente della libertà personale i profughi soccorsi dalla nave Diciotti.