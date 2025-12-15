Milano 17:35
44.117 +1,39%
Nasdaq 20:08
25.142 -0,22%
Dow Jones 20:08
48.379 -0,16%
Londra 17:35
9.751 +1,06%
Francoforte 17:35
24.230 +0,18%

Giubileo 2025, Rai1 celebra Giovanni Paolo II nella notte di Natale

Giubileo 2025, Rai1 celebra Giovanni Paolo II nella notte di Natale
(Teleborsa) - Rai 1 torna con uno speciale sul Giubileo in occasione del giorno della memoria per Giovanni Paolo II. "Giubileo 2025: Da Giovanni Paolo II a Papa Leone XIV – Fari di Speranza” è il titolo del terzo episodio del programma ideato e condotto da Domenico Gareri insieme a Barbara Politi.

Questo terzo appuntamento televisivo, che segue "Pellegrini di Speranza", andato in onda nel 2024, e poi "Luoghi di Speranza", andrà in onda martedì 24 dicembre in seconda serata su Rai 1, in diretta dalla Basilica Papale di Santa Maria Maggiore, luogo che custodisce la storia della prima Messa della Vigilia di Natale celebrata in Occidente.

Quest’anno il format chiude il ciclo giubilare invitando il pubblico a guardare avanti, diventando esso stesso un faro di speranza e rigenerazione. Attraverso immagini, testimonianze, musica e momenti di riflessione, lo speciale accompagnerà gli spettatori in un viaggio simbolico "tra passato, presente e futuro", ispirato al messaggio giubilare di Giovanni Paolo II, passando per l’attualità di Papa Francesco fino all’orizzonte spirituale che porterà a Papa Leone XIV. Un racconto che intreccia fede, etica e responsabilità verso il prossimo e l’ambiente, promuovendo i valori di un futuro più giusto e sostenibile.

La serata vedrà la partecipazione di grandi nomi del panorama musicale: Stjepan Hauser, Simone Cristicchi, Amara, Mario Biondi, Gaetano Curreri, Serena Autieri, il Piccolo Coro Kol Rinà, e Le Voci della Venerabile Cappella Musicale Liberiana, accompagnati dall’Orchestra del Conservatorio di Musica Tchaikovsky diretta dal Maestro Filippo Arlia, che firma anche la direzione artistica.

Il programma è scritto da Donatella Damato, Tommaso Martinelli, Riccardo Rossi, Raffaele del Monaco e Michele Caccamo, con la regia di Stefano Sartini. La produzione è curata da Life Communication in collaborazione con Entopan e con il Conservatorio Tchaikovsky, con il patrocinio della Fondazione Giovanni Paolo II e delle Conferenze dei Vescovi d’Europa.
Condividi
```