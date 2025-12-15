Giubileo 2025, Rai1 celebra Giovanni Paolo II nella notte di Natale

(Teleborsa) -in occasione del. "Giubileo 2025: Da Giovanni Paolo II a Papa Leone XIV – Fari di Speranza” è il titolo deldel programma ideato e condotto dainsieme aQuesto terzo appuntamento televisivo, che segue, andato in onda nel 2024, e poi, andrà in ondasu Rai 1, in diretta dalla, luogo che custodisce la storia della prima Messa della Vigilia di Natale celebrata in Occidente.Quest’anno il formatinvitando il pubblico a guardare avanti, diventando esso stesso un faro di speranza e rigenerazione. Attraverso, lo speciale accompagnerà gli spettatori in un viaggio simbolico, ispirato al messaggio giubilare di, passando per l’attualità difino all’orizzonte spirituale che porterà a. Un racconto che intreccia fede, etica e responsabilità verso il prossimo e l’ambiente, promuovendo i valori di un futuro più giusto e sostenibile.La serata vedrà la partecipazione di: Stjepan Hauser, Simone Cristicchi, Amara, Mario Biondi, Gaetano Curreri, Serena Autieri, il Piccolo Coro Kol Rinà, e Le Voci della Venerabile Cappella Musicale Liberiana, accompagnati dall’diretta dal, che firma anche la direzione artistica.Il programma è scritto da Donatella Damato, Tommaso Martinelli, Riccardo Rossi, Raffaele del Monaco e Michele Caccamo, con la regia di Stefano Sartini. La produzione è curata da Life Communication in collaborazione con Entopan e con il Conservatorio Tchaikovsky, con il patrocinio della Fondazione Giovanni Paolo II e delle Conferenze dei Vescovi d’Europa.