Giubileo 2025, Rai1 celebra Giovanni Paolo II nella notte di Natale

(Teleborsa) - Rai 1 torna con uno speciale sul Giubileo
in occasione del giorno della memoria per Giovanni Paolo II
. "Giubileo 2025: Da Giovanni Paolo II a Papa Leone XIV – Fari di Speranza” è il titolo del terzo episodio
del programma ideato e condotto da Domenico Gareri
insieme a Barbara Politi
.
Questo terzo appuntamento televisivo, che segue "Pellegrini di Speranza"
, andato in onda nel 2024, e poi "Luoghi di Speranza"
, andrà in onda martedì 24 dicembre in seconda serata
su Rai 1, in diretta dalla Basilica Papale di Santa Maria Maggiore
, luogo che custodisce la storia della prima Messa della Vigilia di Natale celebrata in Occidente.
Quest’anno il format chiude il ciclo giubilare
invitando il pubblico a guardare avanti, diventando esso stesso un faro di speranza e rigenerazione. Attraverso immagini, testimonianze, musica e momenti di riflessione
, lo speciale accompagnerà gli spettatori in un viaggio simbolico "tra passato, presente e futuro"
, ispirato al messaggio giubilare di Giovanni Paolo II
, passando per l’attualità di Papa Francesco
fino all’orizzonte spirituale che porterà a Papa Leone XIV
. Un racconto che intreccia fede, etica e responsabilità verso il prossimo e l’ambiente, promuovendo i valori di un futuro più giusto e sostenibile.
La serata vedrà la partecipazione di grandi nomi del panorama musicale
: Stjepan Hauser, Simone Cristicchi, Amara, Mario Biondi, Gaetano Curreri, Serena Autieri, il Piccolo Coro Kol Rinà, e Le Voci della Venerabile Cappella Musicale Liberiana, accompagnati dall’Orchestra del Conservatorio di Musica Tchaikovsky
diretta dal Maestro Filippo Arlia
, che firma anche la direzione artistica.
Il programma è scritto da Donatella Damato, Tommaso Martinelli, Riccardo Rossi, Raffaele del Monaco e Michele Caccamo, con la regia di Stefano Sartini. La produzione è curata da Life Communication in collaborazione con Entopan e con il Conservatorio Tchaikovsky, con il patrocinio della Fondazione Giovanni Paolo II e delle Conferenze dei Vescovi d’Europa.