Piazza Affari: scambi negativi per Banca MPS

(Teleborsa) - Rosso per l'istituto di Rocca Salimbeni, che sta segnando un calo del 2,79%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Monte Paschi rispetto all'indice di riferimento.


La tendenza di breve di Banca Monte dei Paschi è in rafforzamento con area di resistenza vista a 8,578 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 8,428. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 8,728.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
