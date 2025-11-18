Piazza Affari: scambi negativi per Banca MPS

(Teleborsa) - Rosso per l'istituto di Rocca Salimbeni
, che sta segnando un calo del 2,79%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Monte Paschi
rispetto all'indice di riferimento.
La tendenza di breve di Banca Monte dei Paschi
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 8,578 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 8,428. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 8,728.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)