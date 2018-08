Assunzioni scuola secondaria: caos nella gestione della fase transitoria

(Teleborsa) - Sono innumerevoli le segnalazioni che giungono quotidianamente, in questo periodo, presso le sedi del sindacato della scuola Anief, di dcandidati che lamentano la mancata calendarizzazione degli esami orali del concorso transitorio) sostegno per la scuola secondaria di primo grado per le regioni Lombardia, Piemonte, Friuli Venezia-Giulia e Liguria, accorpate per questo concorso che si svolge a Cremona.. La motivazione potrebbe risiedere nel fatto che mancano i commissari.. In Piemonte, invece, si assume da graduatorie provvisorie.e, in particolar modo, è il Sud a soffrire maggiormente: la situazione è gravissima in Campania: le 57.322 assunzioni di docenti a cui fa riferimento ilnon sembrano affatto reali, poiché in molte regioni il concorso per titoli degli abilitati 2018 si è bloccato a causa di ricorsi pendenti e in attesa delle sentenze. La situazione non è delle migliori nemmeno in Calabria dove non sono state pubblicate le graduatorie e dove la maggior parte dell'organico in forza all'ATP di Cosenza è rappresentato da personale della scuola, qui utilizzato.Si può ben capire che tutta questa situazione ingarbugliatissima non fa che complicare le procedure e rendere i docenti ancora più precari se possibile: infatti, "ie. In caso di graduatorie pubblicate in data successiva, la nomina scatterà solo dall'anno scolastico. 2019/20. Sono numerose le graduatorie ancora non pubblicate, anche se le commissioni hanno completato i lavori di propria pertinenza""Anief, alla luce di quanto denunciato, invita ili, di garantire anche nel prossimo mese con decorrenza 1° settembre le assunzioni dei vincitori collocati in posizione utile per le immissioni in ruolo in surroga e mette a disposizione il proprio studio legale per il contenzioso relativo ad errori nella compilazione delle stesse graduatorie di merito regionali", afferma, presidente nazionale Anief.