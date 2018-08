Ilva, Di Maio convoca tavolo per il 5 settembre prossimo

(Teleborsa) - Il Ministro dello Sviluppo Economico,ha convocato del tavolo sull'Ilva per il 5 settembre prossimo al. Lo fanno sapere i sindacati dei metalmeccanici, comprese le segreterie generali diche hanno a ricevuto l'invito.Al tavolo parteciperanno la società, i commissari straordinari dell'Ilva e, oltre a tutti ai segretari generali e ai sindacati metalmeccanici, anche i rappresentati dei lavoratori chimici e del trasporto interessati alla vicenda per l'indotto. Convocata anche Federmanager.I sindacati avevano indetto una mobilitazione di tutto il gruppo Ilva per l'11 settembre con scioperi in tutti gli stabilimenti proprio per protestare contro la mancata convocazione da parte del Governo di un tavolo.