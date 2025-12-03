Milano
Mercoledì 3 Dicembre 2025
Produzione industriale USA (YoY) in settembre
Calendar
,
Economia
,
In breve
,
Finanza
,
Macroeconomia
03 dicembre 2025 - 15.20
USA,
Produzione industriale in settembre su base annuale (YoY) +1,6%
, in aumento rispetto al precedente +0,9%.
