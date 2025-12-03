Milano 17:35
43.381 +0,06%
Nasdaq 17:37
25.563 +0,03%
Dow Jones 17:37
47.762 +0,61%
Londra 17:35
9.692 -0,10%
Francoforte 17:35
23.694 -0,07%

Produzione industriale USA (YoY) in settembre

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Produzione industriale USA (YoY) in settembre
USA, Produzione industriale in settembre su base annuale (YoY) +1,6%, in aumento rispetto al precedente +0,9%.
Condividi
```