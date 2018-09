AirAsia, niente joint-venture con Cina per nuova low cost a Zhengzhou

(Teleborsa) -che avrebbe avuto il compito di creare una compagnia aerea low-cost con, città di oltre 7 milioni di abitanti, nella Valle del Fiume Giallo, zona centrale del Paese. La città in precedenza era conosciuta come Zhengxian., e opera voli di linea nazionali e internazionali su oltre 100 destinazioni in 22 paesi.Rinuncia che con ogni probabilità porrà fine alle ambizioni del vettore malese sulla Cina.investiti dai cinesi nel Paese del sud-est asiatico.Inoltre, già a giugno, aspetto che quindi avrebbe rallentato di molto i tempi di decollo della nuova low-cost. L'Ad di AirAsia, Tony Fernandes, aveva preso in considerazione anche l'idea di, ma l'ipotesi venne scartata vista l'impossibilità di riuscita senza avere al fianco una società controllata appunto dal Governo di Pechino, che ritiene le compagnie aeree "interesse strategico da difendere".