Cottarelli: "Programma di Governo M5S-Lega inattuabile"

(Teleborsa) - "Il modo migliore per proteggere gli italiani è evitare crisi tipo quella del 2011, che si ripercuotono sulle fasce sociali più deboli". A parlare, ex commissario alla spending review. In un'intervista al Corriere della Sera, il direttore dell'segnala che i costi per il servizio sul debito pubblico italiano sono già molto aumentati."Osservo che tra il 10 maggio e il 31 agosto del 2011 lo spread era salito di 129 punti, da 162 a 291. Nello stesso periodo di quest'anno l'aumento è stato di 150 punti, da 138 a 289. Anche se la situazione non è per fortuna quella del 2011 perché l'economia sta crescendo e il livello dei tassi è più basso, non si può stare tranquilli". In vista della Manovra che il Governo si appresta a presentare a fine mese dice: ""Abbiamo fatto una stima. Si tratta di 5 miliardi nel 2019, mentre la spesa è già salita di un miliardo quest'anno. È vero che ci sono componenti esterne, come la crisi turca, ma l'aumento dello spread è anche la conseguenza delle dichiarazioni di questo Governo che ha promesso tantissimo".A questo punto, la reazione dello spread "dipende da che cosa ci sarà scritto nella Legge di Bilancio. Per farlo scendere ci vorrebbe una chiara riduzione del deficit e del debito rispetto al 2018. In particolare, il debito in rapporto al PIL andrebbe ridotto di 3 punti percentuali all'anno, ma siamo ancora lontani da questo risultato. E perciò restiamo esposti a qualsiasi scossone esterno".