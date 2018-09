ABI, crescita costante per "banca in mobilità". Previsti importanti nuovi investimenti

(Teleborsa) - Un anno di decisa crescita il 2017, per non dire eccellente, con, in non pochi casi anche con collegamenti quotidiani, se non addirittura di più volte nell'arco della giornata. In testa alla classifica, comprensibilmente, l'uso da Smartphone la cui crescita ha raggiunto da sola il +51 per cento.Sono dati rilevati da un’indagine contenuta nel, che fa il punto sullo sviluppo e sulle potenzialità del Mobile Banking.Secondo lo studioper quanto riguarda gli Smartphone. Tutte le banche offrono servizi tramite app per Smartphone con sistemi operativi iOS e Android. Per il Tablet, invece, la quota di banche che li offrono si attesta all’89%., con il 61 per cento per lo Smartphone e il 35 il per Tablet. Mentre le app che permettono il collegamento mobile tramite Blackberry si attestano solo sul 6 per i soli Smartphone, ricordiamo.. Mediamente ogni banca/ gruppo bancario offre 3 app.Per quanto riguarda i servizi offerti, accanto alle funzionalità base del banking,, servizi di pagamento diretti tra persone (P2P), offerti dal 67 per cento e funzionalità di gestione della spesa (39 per cento).t, offerto dal 28 per cento delle banche rispondenti, e il(pagamenti elettronici con carte di credito o debito collegando il dispositivo mobile al POS), segnalato dal 17 per cento delle banche; entrambe le funzionalità sono. Infatti, l’indagine sottolinea che il 67 per cento delle banche ha segnalato una crescita degli investimenti e di queste l’11 per cento ha registrato un forte aumento.Tragià ottenuti con il Mobile, in cima alla classifica(per il 74 per cento delle banche rispondenti). A seguire,(per il 62 per cento)(per il 44 per cento).