Generali in rally. L'AD Philippe Donnet non eslcude altre acquisizioni nell'AM

Ottima performance per Generali che scambia in rialzo del 2,74%, in linea con l'andamento sostenuto della Borsa di Milano. Al di là della fase positiva del mercato, il titolo beneficia anche del newsflow da Cernobbio. L'AD del gruppo Philippe Donnet, a proposito dell'annunciata acquisizione di Sycomore, non ha escluso altre acquisizioni nell'asset management.



"Non escludiamo l'acquisizione di piccoli e medi asset manager come Sycomore, che ci consentono di investire in asset class alternative, molto specializzate e ad alto valore", ha detto il manager presente al Forum Ambrosetti, senza svelare se siano già allo studio altri dossier.



Donnet ha anche fatto un cenno al piano industriale che sarà presentato il prossimo 21 novembre, affermando "Sono molto focalizzato sulla preparazione della nuova strategia, che e' molto importante per le Generali. Provo a mantenere una visione di lungo termine e anche ambiziosa per Generali".

Allo stato attuale lo scenario di breve di Generali Assicurazioni rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 15,4 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 14,86. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 15,94.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)