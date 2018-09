Ryanair lancia nuove rotte da Perugia e Lamezia su Malta. Riconfermata tratta Crotone-Bergamo

Ryanair

(Teleborsa) - Si amplia l'offerta di nuove rotte da parte di, cheestendendo i collegamenti con importanti mete turistiche internazionalied, al contempo,rafforzando l'operatività sull'Italia e su aeroporti, come quello di Crotone, che rischiavano di rimanere in posizione decentrata. Ad annunciare le novità è stato, Sales & Marketing Manager Ryanair Italia.La compagnia aerea low cost irlandese ha annunciato una. Entrambe le rotte saranno operate su base bisettimanale a partire da aprile 2019."Siamo molto felici di vedere ancora una volta l’aeroporto di Perugia inserito nelle nuove rotte per la prossima estate con l’annuncio di un volo per Malta che permette alla nostra Regione di offrire un interessante nuovo collegamento utile sia per incoming che per l’outgoing", ha affermato, che gestisce l'aeroporto umbro.Allo stesso tempo, è stataper la prossimacon 4 voli a settimana, continuando il dialogo con SACAL, la società che gestisce lo scalo calabrese, per unnei tre aeroporti regionali di Lamezia, Crotone e Reggio Calabria."Siamo assolutamente soddisfatti dei risultati raggiunti. Il mantenimento dell'operativo invernale su Bergamo da Crotone e il nuovo collegamento da Lamezia per Malta sono il risultato della sempre più intensa collaborazione con Ryanair e preludio di una ben più consistente attività che, dalla prossima Summer 2019, vedrà protagonisti tutti gli aeroporti calabresi", ha dichiarato, che gestisce i tre scali calabresi.