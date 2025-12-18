In arrivo il 15° aeromobile e 8 nuove rotte: Wizz Air si consolida nello scalo di Fiumicino





(Teleborsa) -consolida la sua posizione nell’Aeroporto Internazionale Leonardo Da Vinci dicon l’assivo del 15° aeromobile Airbus A321neo e l’aggiunta di 8 nuovi collegamenti internazionali. Una decisione frutto della continua collaborazione tra la compagnia e ADR,, rispondendo così alla crescente domanda di viaggi, offrendo maggiore flessibilità e scelta per i passeggeri.“L’arrivo del nostro 15° aeromobilea Roma Fiumicino e i recenti aumenti di frequenza su rotte chiave dimostrano chiaramente il nostro impegno a lungo termine verso la Capitale. - ha sottolineato, Corporate Communications Manager di Wizz Air - Questa base non è solo la nostra più grande nel Paese, ma è fondamentale per la nostra strategia di crescita. Con queste nuove otto rotte saliamo a 72 collegamenti da Fiumicino verso 28 nazioni, rispondendo attivamente alla domanda del mercato, avvicinando la Capitale all’Europa e ai Paesi del Medio Oriente. Siamo orgogliosi, inoltre, del nostro crescente legame con la città, testimoniato anche dalla recentissima partnership con l'AS Roma. Il nostro obiettivo è proteggere i piani di viaggio dei passeggeri, offrire soluzioni sempre più convenienti e dare impulso all'economia locale. Tutto questo è possibile anche allo stretto legame e forte sinergia con ADR, Aeroporti di Roma, che vogliamo ringraziare per aver condiviso insieme a noi questo cammino e per continuare a farlo in futuro”, ha concluso.In questo modo Wizz Air lancia dalla Capitale otto nuove destinazioni: A partire da, operativo ogni giorno della settimana, che offre una flessibilità totale tra la Capitale e l'isola dei Cavalieri. Per chi sogna il mare anche d'inverno,e la bulgarasaranno raggiungibili ogni martedì, giovedì e sabato, mentre per le isole greche la scelta è doppia:sarà servita il lunedì, mercoledì, venerdì e domenica, mentreaccoglierà i passeggeri il lunedì, mercoledì e venerdì. L’espansione prosegue poi verso Nord e verso l'Est Europa: la capitale estonesarà collegata a Roma ogni lunedì, mercoledì e venerdì, offrendo un ponte diretto con il Baltico. Infine, per chi viaggia verso lao il, i nuovi voli per Costanza e Pristina saranno disponibili due volte a settimana, ogni martedì e sabato, completando così un mosaico di destinazioni che rendono l'aeroporto di Fiumicino sempre più vicino a ogni angolo d'Europa.Wizz Air consolida la sua posizione nel Paese con oltreverso oltre 30 Paesi. Nel 2025, la compagnia ha trasportato in Italia oltre 20 milioni di passeggeri, operando da 26 aeroporti e garantendo un servizio capillare basato sull'efficienza e sulla convenienza.