Appello Menarini, 4 trolley di documenti in cancelleria a Firenze per il secondo grado

(Teleborsa) -Soprattutto quando le parti civili sono 136. Il processo penale e civile, è certo, si è aggiornato nel tempo, prevedendo l'utilizzo degli insostituibile supporti informatici.Ma in Italia la certezza della norma, si sa, non marcia di pari passo con la certezza del diritto, quando oltretutto mancano le indicazioni. Soprattutto nei Tribunali,Sarebbero bastata la digitalizzazine del consistente carteggio memorizzandolo in comuni chiavate, o in hard disk se necessario. "Perè infatti fissato, appunto a Firenze,ò. Lo studio Traversi difensore dei, rispettivamente Presidente e vicepresidente della societò. I due avevano rispettivamente subito latra esse Regioni e Asl praticamente di tutta Italia.i con i nuovi motivi di impugnazione sollevati dalla difesa degli Aleotti in vista dell'inizio del secondo grado del processo. Ora l'ingente materiale cartaceo prodotto dal lavoro degli avvocati delle studio di Alessandrdro Traversi è pronto per le numerose notifiche.La consegnaha in ogni caso generato una. "Si sono presentati in due diverse occasioni i rappresentanti di due studi - ha raccontato la Presidente Cassano -. La cancellieri ha sottoposto la questione alla Presidente della Sezione, che però essendo in udienza,Evidentementeper poter produrre la montagna di fotocopie necessarie, essendoci oltretutto il week end nel mezzo con le copisterie chiuse. Traversi non ha voluto rischiare, sottoponendo il suo studio a un vero tour de force.I Pm fiorentini. Il Tribunale di Firenze assolse, invece, gli altri imputati del processo: Giovanni Cresci, Licia Proietti, Sandro Casini, e la madre dei fratelli Aleotti, Massimiliana Landini.