Commercio, RuleInside cambia la vendita con l'IA

(Teleborsa) - Secondo i dati Eurostat, l’Italia oggi è al 23esimo posto su 32 in Europa per adozione dellee, nello specifico, il mercato dei software di agenti AI dedicato alle operazioni di marketing è in via di espansione; sono diverse infatti le realtà che offrono licenze e tool B2B utilizzabili dagli agenti commerciali previa formazione. Secondo NFX, però, una delle principali società di venture capital della Silicon Valley, il mercato globale dei servizi (5 trilioni di dollari) è 10 volte più grande di quello del software (500 miliardi). Il futuro pertanto non sono i software ma i ‘service-as-a-software’: sistemi AI che lavorano senza bisogno di formazione o configurazione.la prima realtà italiana ad applicare questo modello di “service as a software” al reparto commerciale del marketing diretto, un servizio di intelligenza artificiale che opera in completa autonomia nelle revenue operations (marketing, vendite e supporto informativo) grazie a un team di 6 agenti AI dedicati a ogni specifica fase della vendita, dall'apertura del primo contatto fino al sollecito del potenziale cliente o all'organizzazione di appuntamenti. Il sistema di AI, che viene personalizzato sulle specificità e il tone of voice dell’azienda, è in grado di velocizzare e implementare gli step di vendita.Ogni agente gestisce una fase diversa del processo e ottimizza il timing di contatto, lasciando all’agente professionista solo la chiusura dell’accordo commerciale. Un metodo efficiente in grado di ottimizzare la tempestività scremando le richieste e avvicinandoall’azienda solo un potenziale cliente altamente interessato all’acquisto di beni o servizi.spiega Stefano Bertoli, founder di RuleInside. "Dalle case history abbiamo rilevato che le richieste agli agenti AI vengono fatte spesso nel weekend o la sera tardi; momenti in cui il sistema lavora per noi e risponde al bisogno espresso dal potenziale cliente senza attesa, alzando il suo grado di soddisfazione”.