Milano 17:35
44.463 +0,82%
Nasdaq 18:43
25.084 +1,77%
Dow Jones 18:43
48.071 +0,39%
Londra 17:35
9.838 +0,65%
Francoforte 17:35
24.199 +1,00%

Percorsi Indire secondo ciclo entro febbraio Anief chiederà di ridurre i costi

"Ieri l’ANIEF ha ricevuto dal Ministero dell’Istruzione l’informativa sul decreto che modifica i decreti attuativi relativi ai percorsi Indire rivolti ai triennalisti, a quanti hanno tre anni di servizio sul sostegno nello stesso grado, e ai percorsi Indire per gli specializzati all’estero". Lo ha dichiarato Chiara Cozzetto, segretario generale Anief.

"Abbiamo appreso che è previsto un secondo ciclo per entrambi i percorsi, che dovrebbe partire entro febbraio. Come sindacato abbiamo chiesto che ciò avvenga in tempo utile per consentire l’inserimento con riserva nelle GPS, che presumibilmente saranno aperte proprio a febbraio, con 20 giorni di tempo per la presentazione delle domande. È inoltre previsto un ulteriore incontro di confronto il 23 dicembre, nel corso del quale l’ANIEF ribadirà le proprie posizioni su questi percorsi e chiederà anche una modifica dei costi, che a nostro avviso risultano eccessivi", conclude Cozzetto.
