Percorsi Indire secondo ciclo entro febbraio Anief chiederà di ridurre i costi

"Ieri l’l’informativa sul decreto cherivolti ai triennalisti, a quanti hannoe ai percorsi Indire per gli". Lo ha dichiarato"Abbiamo appreso che è previsto un secondo ciclo per entrambi i percorsi, che dovrebbe partire entro febbraio. Come sindacato abbiamo chiesto che, che presumibilmente saranno aperte proprio a febbraio, con 20 giorni di tempo per la presentazione delle domande. Ènel corso del qualesu questi percorsi e chiederà anche una modifica dei costi, che a nostro avviso risultano eccessivi", conclude Cozzetto.