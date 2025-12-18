Percorsi Indire secondo ciclo entro febbraio Anief chiederà di ridurre i costi

"Ieri l’ANIEF ha ricevuto dal Ministero dell’Istruzione
l’informativa sul decreto che modifica i decreti attuativi relativi ai percorsi Indire
rivolti ai triennalisti, a quanti hanno tre anni di servizio sul sostegno nello stesso grado,
e ai percorsi Indire per gli specializzati all’estero
". Lo ha dichiarato Chiara Cozzetto, segretario generale Anief.
"Abbiamo appreso che è previsto un secondo ciclo per entrambi i percorsi, che dovrebbe partire entro febbraio. Come sindacato abbiamo chiesto che ciò avvenga in tempo utile per consentire l’inserimento con riserva nelle GPS
, che presumibilmente saranno aperte proprio a febbraio, con 20 giorni di tempo per la presentazione delle domande. È inoltre previsto un ulteriore incontro di confronto il 23 dicembre,
nel corso del quale l’ANIEF ribadirà le proprie posizioni
su questi percorsi e chiederà anche una modifica dei costi, che a nostro avviso risultano eccessivi", conclude Cozzetto.
"