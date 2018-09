Mondo TV, convertiti quattro bond da Atlas

Mondo TV

(Teleborsa) -ha ricevuto da Atlas Special Opportunities, del gruppo Atlas Capital Markets, richieste di conversione di quattro dei bond emessi in data 12 settembre 2018.L’emissione si è svolta nell’ambito dell’accordo di investimento con il quale Atlas si è impegnata a sottoscrivere, direttamente o tramiteun soggetto eventualmente designato ai sensi del Contratto, in due tranche e solo a seguito di specifiche richieste di sottoscrizione formulate dalla Società 72 bond convertibili in azioni per un valore di Euro 250.000 ciascuno.In esecuzione della presente ultima tranche di Bond sono stati emessi 28 Bond, di cui 10 sono già stati oggetto di conversione. Successivamente alla conversione odierna risultano quindi ancora da convertire 14 Bond, per un valore di Euro 3.500.000.Il numero di azioni oggetto della conversione è stato determinato sulla base del 91% del prezzo medio ponderato dei prezzi per volume delle transazioni qualificanti rilevate da Bloomberg durante tre giorni di borsa selezionati da Atlas all’interno di un periodo di 15 giorni consecutivi di borsa aperta precedenti la ricezione di una Comunicazione di Conversione. Il prezzo così determinato è risultato essere pari a Euro 3,5017 per azione. I Bond oggetto di conversione danno pertanto diritto a sottoscrivere complessive 285.574 azioni ordinarie Mondo TV, pari al 0,8298% del capitale sociale attuale della Mondo TV.