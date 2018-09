Manovra, il Governo punta alla pace fiscale definitiva: tetto di 1 milione a contribuente

(Teleborsa) -con. Si fa sempre più strada, infatti, l'ipotesi di una"il più ampia possibile" con tettoche viaggerà probabilmente con un provvedimento a se stante,che conterrà anche lastrutturale che allarghi le maglie del concordato con adesione. Come ha spiegato, Sottosegretario al Ministero dell'Economia.Nella prossima manovra, secondo Bitonci, ci saranno poi due regimi semplificati per la flat tax .mentre si pensaSpunta anche l'ipotesi di una mini flat tax con, per tre-cinque anni, per le start up diTra i cavalli di battaglia fiscali della maggioranza anche laAccogliendo le richieste di Confedilizia, il governo, vorrebbe da un latorendere strutturale l’aliquota agevolata al 10% sugli affitti abitativi in alcune zone d’Italia (città metropolitane, comuni ad alta densità abitativa e comuni in emergenza) estendendo, dall'altro, il sistema agli immobili commerciali, ha annunciatosottosegretario alla presidenza del Consiglio.