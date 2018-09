FCA, offerta di KKR per Magneti Marelli troppo bassa

FCA

(Teleborsa) - Si muove poco sopra la linea di parità il titolo. Le azioni del Lingotto viaggiano in salita dello 0,39%.L'offerta delpersarebbe troppo bassa per questo FCA starebbe valutando altre proposte per il suo fiore all'occhiello della componentistica. Lo riporta Bloomberg.KKR ha offerto 5,83 mld di dollari (circa 5 miliardi di euro). Troppo poco per il Gruppo secondo cuivale almeno 6 miliardi di euro. Il Lingotto avrebbe così tolto al fondo americano l'esclusiva della trattativa e sarebbe in cerca di un'offerta più equa. Il gruppo dunque rimane aperto ad altri soggetti interessati. Piano B, invece, rimane quello di andare avanti sulla strada dello spin-off con la quotazione di. Una soluzione caldeggiata anche dalle fonti sindacali.