Manovra, Tria: deficit-PIL non oltre l’1,6%. E lo Spread scende

spread

(Teleborsa) - Continua la discussione sul deficit-PIL sulla legge di bilancio 2019.In vista della Manovra , il Ministro dell'economiaribadisce che non sarebbe disposto a far salire il deficit-PIL oltre la soglia dell'1,6%. Lo riporta il Corriere della Sera che scrive: "Non ci sarà finanziamento delle misure promesse da Lega e Movimento 5 Stelle generando ulteriore debito. Quando nei prossimi giorni si dovranno scrivere le grandi linee di programma nella nota di aggiornamento al)— da approvare entro dieci giorni — il deficit per il 2019 dovrà essere all'1,6% del Prodotto Lordo (PIL)".Rumors che fanno bene alloche oggi 17 settembre è sceso molto raggiungendo 223 punti base. Il calo è di 12 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni che si posiziona al 2,70%.