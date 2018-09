Rifiuti nucleari, al Senato si dibatte sulla questione del deposito nazionale

(Teleborsa) - "Laè essenziale per garantire la. Per la tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini è necessaria lapresso le centrali nucleari che hanno cessato la propria attività negli anni ottanta - Trino, Latina, Garigliano e Caorso - e di quelli che si trovano presso siti ricerca o produzione di combustibile".E' quanto, nel corso dell'audizione sulla gestione e messa in sicurezza dei rifiuti nucleari sul territorio nazionale."In attesa di una soluzione definitiva, è necessario il, soprattutto di quelli liquidi, per consentirne la messa in sicurezza temporanea: oggi contiamoche derivano da precedenti attività, poi ci sono quei rifiuti inviati per il trattamento nel Regno Unito e in Francia, circa 1600 metri cubi, e altri 293 metri cubi residui ancora in Francia che dovranno rientrare nel nostro Paese tra il 2020 e il 2025. Senza contare la produzione radioattivi annua derivante da ricerca e sanità, stimata in alcune centinaia di metri cubi l'anno"."La diffusione sul territorio di centri di stoccaggio temporaneo rende più complicata l'attività di salvaguardia - ha sottolineato Pernice - in quanto a volte si usano metodi di stoccaggio che vanno avanti da anni e invece dovrebbero essere rinnovati".Un piano di gestione dei rifiuti radioattivi necessita in primo luogo della ", con il condizionamento dei rifiuti nucleari, e poi di impianti moderni e isolati. Ad oggi siamo ancora in attesa della firma del decreto per la creazione di un deposito unico nazionale. Contro l'Italia è stata anchein quanto non sono stati rispettati i termini che scadevano nell'agosto 2015."Per la costruzione del deposito nazionale dei rifiuti nucleari, la carta nazionale delle aree potenzialmente idonee per l'" ha detto Pernice, mettendo io evidenza però una non "coerenza" della condotta del Ministero dell'Ambiente che ha richiesto all'Ispra (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale ndr) un ulteriore approfondimento in merito alle aree potenzialmente idonee dopo che questo aveva già dato una valutazione positiva sulla questione.