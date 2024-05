Recupero delle materie, tecnologia applicata e Agenda 2030 da rispettare: tra le eccellenze laziali spicca Cartoneco

(Teleborsa) -in Italia sta crescendo notevolmente e il nostro Paese si sta affermando come leader nell'Unione Europea. Questo posizionamento è confermato dai dati dele dalla, che mostrano l'incremento del tasso di utilizzo circolare di materia ein pratiche circolari da parte delle aziende.Nel 2020, l'Unione Europea registrava un tasso di utilizzo circolare di materia del 12,8%, mentreseconda solo alla Francia (22,2%). La Germania, in confronto, raggiungeva solo il 13,4%. Questi dati evidenziano ladell'Italia nell'ambito dell'economia circolare. Le aziende italiane stanno infatti adottando: basti pensare che nel 2022, il 57% delle aziende ha implementato almeno una pratica di economia circolare, rispetto al 44% del 2021.Il(PNRR) ha destinato, con l'obiettivo di ridurre l'uso di materie prime e incrementare il recupero delle materie seconde. Di questi fondi, 1,5 miliardi sono destinati ai comuni per nuovi impianti di trattamento e riciclo, mentre 600 milioni sono per "progetti faro" in settori strategici come i RAEE, la carta, le plastiche e i tessili.Nello specifico, il, parte di un investimento complessivo di 321 milioni per 58 impianti, tra cui 16 cartiere e 42 siti di trattamento dei rifiuti cartacei. Questo investimento contribuirà a, con una capacità totale di 844 mila tonnellate, di cui 415 mila al Sud. Se la raccolta differenziata della carta aumentasse al 15% del totale dei rifiuti urbani, si potrebbero raccogliere ulteriori 705 mila tonnellate., d’altronde, mostra giàsuperando l'obiettivo UE dell'85% per il 2030. Unaè costituita dall’Apea (Area Produttiva Ecologicamente Attrezzata), la cui missione si basa su cinque concetti chiave dell’economia circolare, applicata al: Riduzione, Riutilizzo, Riciclo, Recupero, Agenda 2030 ed Innovazione.Forte del, Cartoneco ha creato unanello stesso anno, riunendo 9 partner tra aziende, cooperative sociali, start-up innovative e inclusive, e istituti di ricerca.L'obiettivo è promuovere la, trasformando i residui del cartone in risorse preziose. Invece di finire tra i rifiuti, questi materiali vengono reintrodotti nel ciclo produttivo, diventandoTanti i campi di applicazione, a seguito di, con la realizzazione di oggetti di eco-design come, manichini da impiegare in rievocazioni storiche per sostenere il turismo locale e ancora, cornici,o elementi protettivi come paraspigoli.APEA Cartoneco si impegna ogni giorni a favorire la collaborazione tra aziende, incoraggiando lo sviluppo di nuove idee e pratiche sostenibili. Inoltre, promuovee il supporto a persone svantaggiate, collaborando con cooperative e organizzazioni sociali, e sostiene attivamente la. Grazie a questa visione, la Rete d’imprese non solo contribuisce a, ma crea anche opportunità per, nel pieno rispetto dei propri valori e degli