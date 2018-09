Decreto sicurezza, via libera dal Consiglio dei Ministri

(Teleborsa) - Prende forma la rivoluzione promessa da Matteo Salvini in materia di sicurezza. Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera all'unanimità al testo ormai battezzato come"L'obiettivo è. Ci siamo accorti che c'erano disallineamenti significativi rispetto ad altri Paesi europei" ha spiegato il Presidente del Consiglionella conferenza stampa seguita alla riunione.Soddisfatto il Ministro degli Interni che in un tweet scrive: "Un passo in avanti per rendere l’Italia più sicura. Per combattere con più forza mafiosi e scafisti, per ridurre i costi di un’immigrazione esagerata, per espellere più velocemente delinquenti e finti profughi, per togliere la cittadinanza ai terroristi, per dare più poteri alle Forze dell’Ordine. Dalle parole ai fatti, io vado avanti!".Tra i provvedimenti che figurano nel decreto la possibilità di- "se entri a casa mia e spacci ti accompagno da dove sei arrivato" ha spiegato Salvini - ma ancheSarà istituita unaanche senza aspettare il terzo grado di giudizio.Promesso un giro di vite sui contestati, ossia la diaria concessa ai migranti. "Sarannocon un netto taglio delle spese", ha spiegato Salvini, secondo il quale questo porterà a risparmi per 1,5 miliardi di euro da destinarsi alla sicurezza.Il decreto non contiene misure sui rom ma