BEI, ok ministri Finanze UE a strategia: target 5% per finanziamenti su sicurezza e difesa entro il 2026

(Teleborsa) - Il Consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti (BEI), composto dai ministri delle Finanze dell'Unione europea, ha avallato la strategia della Banca per realizzare le priorità politiche condivise attraverso un innalzamento dei livelli di finanziamento e della propensione al rischio. L'istituzione punterà a mobilitare investimenti su autonomia energetica, leadership tecnologica, sicurezza e difesa, infrastrutture resilienti e partnership globali.



Il Gruppo BEI si avvia a mantenere il livello record di 100 miliardi di euro di finanziamenti complessivi anche per l'anno in corso, ed è sulla buona strada per raggiungere l'obiettivo del 5% degli stanziamenti destinati a sicurezza e difesa nel 2026. Nel 2025 i finanziamenti in questo ambito sono già quadruplicati, superando i 4 miliardi di euro, con una riserva di circa 25 progetti di punta in 20 Stati membri.



"I finanziamenti del Gruppo BEI stanno garantendo la sicurezza economica dell'Europa – ha dichiarato la presidente del Gruppo BEI Nadia Calviño –. Questo significa autonomia energetica, leadership tecnologica, infrastrutture resilienti e partnership affidabili. Il consenso espresso nei confronti della nostra strategia da parte degli Stati membri invia un deciso segnale di unità e determinazione a sfruttare appieno tutte le risorse della BEI nel suo ruolo di motore degli investimenti in Europa".



Sul fronte energetico, i fondi del Gruppo sostengono circa metà degli investimenti nella rete energetica europea, un quinto degli impianti solari e un terzo dei progetti eolici onshore. Per l'innovazione tecnologica, nel 2025 sono stati impegnati oltre 22 miliardi di euro per progetti TechEU, il più ampio programma di finanziamento UE per deep tech, tecnologie pulite, intelligenza artificiale e infrastrutture digitali. L'Ucraina resta la priorità assoluta: la BEI è diventata la principale istituzione finanziaria europea per prestiti a progetti di investimento nel Paese.



Il Consiglio dei governatori ha inoltre accolto il nuovo presidente, il ministro danese Jakob Engel-Schmidt, che succede alla ministra ceca Alena Schillerová: "Sosterrò gli sforzi del Gruppo BEI per incrementare gli investimenti nella transizione verso l'energia pulita, nella sicurezza e nell'innovazione". Nel Comitato di verifica, Katja Pluto cede la presidenza a Tereza Rogic Lugaric.

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