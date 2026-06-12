Diritti dei passeggeri aerei, via libera degli Stati Ue al testo comune

(Teleborsa) - Secondo quanto si apprende, i rappresentanti permanenti degli Stati membri dell'Unione europea hanno approvato il testo comune sul nuovo regolamento relativo ai diritti dei passeggeri del trasporto aereo.



La proposta finale era stata elaborata dalla presidenza cipriota del Consiglio Ue nell'ambito del Comitato di conciliazione con il Parlamento europeo, sulla base dei negoziati già svolti con l'Eurocamera. Il testo ha ottenuto il via libera della maggioranza degli Stati membri, con il voto contrario di Spagna e Lettonia e l'astensione di Austria e Finlandia.

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