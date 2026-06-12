CDP, dal CdA via libera a operazioni per 315 milioni di euro

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di Cassa Depositi e Prestiti (CDP) ha deliberato operazioni per un valore complessivo di 315 milioni di euro a favore di opere infrastrutturali e aziende italiane. In linea con gli obiettivi definiti dal Piano Strategico 2025-2027, il CdA ha approvato nuove iniziative in favore dell'economia reale finalizzate a incrementare l'accesso al credito per le imprese di più piccole dimensioni e promuoverne crescita e competitività sul mercato nazionale ed estero. Il CdA ha inoltre dato il via libera a iniziative per ampliare gli investimenti dedicati all'efficientamento delle reti energetiche.

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