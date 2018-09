Manovra, governo studia taglio accise benzina

(Teleborsa) - L'esecutivo giallo-verde sta studiando un taglio delle accise sui carburanti per circa 250-300 milioni. Si tratterrebbe di una delle misure del "pacchetto fiscale" proposto dalla Lega per la prossima manovra.Secondo fonti vicine al dossier le risorse sarebbero reperite grazie all'extragettito dell'IVA sulla benzina, ricavato nel corso dell'anno.inatnto è al lavoro per il superamento della, assicurando ancora una volta che ci sarà una pensione di cittadinanza minima pari a 780 euro Tra le varie ipotesi a supporto di quota 100 (62 anni e 38 di contributi), spunta quella della penalità dell'1,5% per ogni anno di anticipo rispetto ai 67 dell'età pensionabile standard.Il governo giallo-verde sta vagliando numerose alternative per trovare la quadra con le coperture. Se prima si pensava potesse disporre di 8 miliardi di euro, ora la cifra sembra essere scesa fino a 6 miliardi.Intanto il vicepremiercontrobatte alle critiche sollevate dallacon queste parole: "la Fornero ha ancora il coraggio di parlare per dire che non si può abbassare l'età pensionabile come invece vogliamo fare con la. Lei che ha sulla coscienza milioni di italiani e che con la sua riforma lacrime e sangue ha creato i poveri di oggi. La Fornero, Monti, Letta, Renzi sono solo un brutto ricordo - ha aggiunto - . Loro hanno causato lacrime e sangue per i comuni cittadini, ma hanno lasciato i vitalizi e le pensioni d'oro per i privilegiati. Con la Manovra del Popolo faremo esattamente il contrario. Aiutiamo i deboli e eliminiamo i privilegi dei potenti".