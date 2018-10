Spread oltre quota 280 punti dopo parole Moscovici e rientro Tria

Spread

(Teleborsa) -ancora sotto i riflettori dopo il "ribaltone" della vigilia. Il differenziale di rendimento tra il BTP decennale e il Bund tedesco ha chiuso infatti adei mercati.A determinarne di cambio di rotta sono state le. Parlando a margine dell'Eurogruppo il Commissario europeo agli Affari economici e monetari hin vista della prossima Legge di Bilancio.Questa affermazione, assieme alla- che dunque oggi non presiederà l'Ecofin - hanno mutato sia l'umore di Piazza Affari che l'andamento dello Spread.Immediata la reazione del vice Premier e Ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico,: "Stamattina a qualcuno non andava bene che lo Spread non si fosse impennato. Moscovici, che non è italiano, si è svegliato e ha pensato bene di fare una dichiarazione contro l'Italia, contro il DEF italiano e creare tensione sui mercati" ha dichiarato, aggiungendo: "da domani (oggi, n.d.r) continueremo a spiegare che il 2,4% non è una misura molto lontana da quella che facevano altri. Solo che se lo fa la Lega e il M5S non va bene".