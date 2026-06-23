Giappone, PMI manifattura e servizi in aumento e oltre attese
(Teleborsa) - Migliora più delle attese l'attività della manifattura in Giappone a giugno 2026. Il dato preliminare dell'indice PMI manifatturiero, pubblicato da S&P Global ed elaborato da Jibun Bank, indica un valore di 54,9 punti, rispetto ai 54,5 di maggio e del consensus. L'indicatore si rafforza così oltre la soglia critica dei 50 punti, denotando espansione dell'attività.
La stima flash del PMI dei servizi indica un andamento positivo del settore terziario, con il relativo indice che si attesta a 51,8 punti dai 50 punti precedenti. Il PMI Composite si è attestato a 52,5 punti dai 51,1 del mese precedente.
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