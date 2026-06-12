USA, fiducia consumatori Università di Michigan di giugno sale oltre le attese a 48,9 punti

(Teleborsa) - Attesa in miglioramento la fiducia dei consumatori americani a giugno. Secondo i dati preliminari dell'Università del Michigan, il sentiment dei consumatori è stimato in rialzo a 48,9 punti rispetto ai 44,8 punti del mese di maggio e superiore alle attese degli analisti che si attendevano un livello in aumento fino a 46,1 punti.



Nello stesso periodo, l'indice sulla situazione presente è salito a 48,4 punti (le attese erano per 46,2 punti), mentre l'indice sulle attese è aumentato a 49,3 punti dai 44,1 precedenti (il consensus era a 44,3 punti).



(Foto: Pete Linforth / Pixabay)

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