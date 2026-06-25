Madrid: scambi al rialzo per Acciona

(Teleborsa) - Bene la società elettrica spagnola , con un rialzo del 2,06%.



Il confronto del titolo con l' Ibex 35 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Acciona rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Le implicazioni tecniche di medio periodo sono sempre lette in chiave rialzista, mentre sul breve periodo stiamo assistendo ad un indebolimento della spinta rialzista per l'evidente difficoltà a procedere oltre quota 280,4 Euro. Sempre valido il livello di supporto più immediato a controllo della fase attuale visto in area 272,4. Le attese più coerenti propendono per un'estensione del movimento correttivo verso quota 267,2 da manifestarsi in tempi ragionevolmente brevi.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```