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USA, Empire State Index giugno crolla ben oltre le attese a 5,7 punti

Economia, Macroeconomia
USA, Empire State Index giugno crolla ben oltre le attese a 5,7 punti
(Teleborsa) - Peggiora nettamente l'indice manifatturiero Empire State di New York. L'indicatore, nel mese di giugno 2026, si è portato a +5,7 punti dai +19,6 punti di maggio. Il dato è anche inferiore anche alle stime degli analisti che erano per una discesa più contenuta a +13,2 punti.

L'indice misura le condizioni del settore manifatturiero nel distretto di New York. Si ricorda che un livello del dato superiore/inferiore allo 0 indica che la maggior parte delle compagnie riportano miglioramenti/peggioramenti delle condizioni.

Fra le varie componenti dell'indice, quella sui nuovi ordini è scivolata a +3,5 punti da +22,7, mentre quella sulle consegne scivola a +8,6 punti (da +18,9). Quella sulle scorte si porta a 0 punti (da 9,7).

(Foto: by Rabih Shasha on Unsplash)
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