Zona Euro, fiducia economia migliora oltre le attese a giugno

(Teleborsa) - Migliora oltre le attese la fiducia dell'economia di Eurolandia nel mese di giugno 2026. L'indice che misura il sentiment complessivo è salito a 95,0 punti, rispetto ai 93,7 punti del mese precedente (rivisto da 93,5) e risulta anche al di sopra dei 94,3 attesi dal mercato. Lo riferisce la Direzione generale Affari economici e finanziari della Commissione Europea.



Per quanto riguarda le componenti dell'indice per l'Eurozona, la fiducia dei consumatori è migliorata a -17,7 da -19, risultando in linea con il consensus, il sentiment dell'industria si è attestato a -7,7 da -7,9 (consensus -7,8), quello dei servizi a +3,2 da +2,6 punti (consensus 2,5) e quello del commercio è migliorato di 1,2 punti da -10,9 del mese precedente. Il clima delle costruzioni invece è peggiorato di 0,6 punti dai -3,6 del mese precedente.



L'indice sulle prospettive del lavoro (Employment expectations indicator, EEI) è sceso di 2,2 punti a 92,2 punti.



(Foto: Mika Baumeister on Unsplash)

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