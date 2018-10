Usa, Kavanaugh confermato alla Corte Suprema. Trump esulta: "Grande giorno per l'America"

(Teleborsa) - Dopo un'aspra battaglia, il Senato Usa confermaallaconsegnando la vittoria più importante della sua presidenza aa un mese dalle cruciali elezioni di medio termine, previste per il prossimo 6 novembre. Soddisfatto il Tycoon che esulta:- Con una maggioranza risicata,il Senato, dunque, dice sì al giudice scelto da Trump, che sostituirà. A presiedere lo storico voto il vice presidente Mike Pence, costretto però a sospendere ripetutamente le operazioni di voto a causa delle proteste dei manifestanti in aula, allontanati dalle forze dell'ordine.- Il semaforo verde del Senato arriva al termine di una furiosa battaglia politica, segnata dalle accuse diLa principale accusatrice, la professoressa universitaria, ha seguito da lontano gli sviluppi di Washington: i suoi legali la descrivono "senza rimpianti" nonostante la sua testimonianza in Senato non sia riuscita a fermare la nomina. "Ritiene di aver fatto la cosa giusta", raccontano gli avvocati, precisando che la Ford non è interessata e non preme perdella Corte Suprema americana, che si appresta dunque a cambiare pelle, diventando la più conservatrice da decenni. Il suo ingresso rafforza infattie c'è chi addirittura ritiene che alcune sentenze storiche sarebbero a rischio,I democratici sconfitti non mollano la presa e assicurano che continueranno a dare battaglia: se al voto di novembre prenderanno il controllo della Camera, come possibile, è data per scontat. E non si esclude neanche una procedura per