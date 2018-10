Nobel per l'economia agli statunitensi William Nordhaus e Paul Romer

(Teleborsa) - E' 100% Made in USA il. La Reale Accademia delle scienze della Svezia lo ha infatti consegnato a pari merito aper i loro meriti sull'analisi di alcuni "aspetti fondamentali" dell'economia attuale: "lae il".In particolare,è stato insignito del premio per l', e in particolare "per il lavoro svolto sui danni causati dai cambiamenti climatici", secondo quanto recita una nota.lo ha ottenuto invece per aver, e in particolare per gli studi su "come gli economisti possano perseguire un tasso di crescita sano".