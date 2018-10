Seduta molto negativa per il comparto finanziario in Italia (-3,45%)

settore finanziario italiano

indice EURO STOXX

FTSE Italia Financials

indice che include i titoli europei a grande, media e bassa capitalizzazione

listino principale

Banco BPM

Fineco

Mediobanca

listino milanese

Banca Ifis

Cattolica Assicurazioni

Banca Farmafactoring

small-cap

Gabetti

Banca Carige

Aedes

(Teleborsa) - Rosso per ilche supera l'andamento in discesa dell'Ilha chiuso la giornata a quota 11.112,03 con una perdita di 396,81 punti rispetto alla chiusura precedente. Andamento negativo anche per l'che arretra a 366,97, dopo una partenza a 370,85.Nel, giornata da dimenticare per, che archivia la sessione in forte flessione, mostrando una perdita del 6,47% sui valori precedenti.Aggressivo ribasso per, che flette in maniera scomposta, archiviando la sessione con una perdita del 4,79%.Ribasso scomposto per, che archivia la sessione con una perdita secca del 4,67% sui valori precedenti.Tra le medie imprese quotate sul, aggressivo avvitamento per, che archivia la sessione in forte flessione, mostrando una perdita del 12,61% sui valori precedenti.Chiusura in profondo rosso per, che al termine della seduta esibisce una variazione percentuale negativa del 6,23%.In forte ribasso, che chiude la seduta con un disastroso -4,97%.Tra ledi Milano, a picco, che chiude gli scambi con un pessimo -9,06%.Affonda sul mercato, che alla chiusura soffre con un calo del 8,47%.Seduta molto negativa per, che perde terreno, mostrando una discesa del 7,29%.