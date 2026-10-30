Si muove in territorio negativo il comparto chimico italiano (-0,83%)
(Teleborsa) - L'indice del settore chimico procede all'insegna delle vendite, nonostante la scia positiva disegnata dal settore Chimico europeo.
Il FTSE Italia Chemicals ha chiuso a 58.588,5, in calo dello 0,83%, rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'indice EURO STOXX Chemicals termina la seduta in territorio positivo a 1.615, dopo aver avviato le contrattazioni a 1.594.
Tra i titoli a media capitalizzazione del comparto chimico, giornata incolore per SOL, che chiude la giornata del 30 ottobre con una variazione percentuale negativa dello 0,83% rispetto alla seduta precedente.
Tra le azioni del Ftse SmallCap, performance infelice per Aquafil, che chiude la giornata del 30 ottobre con una variazione percentuale negativa dello 0,74% rispetto alla seduta precedente.
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