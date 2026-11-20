Seduta molto negativa per il comparto chimico italiano (-2,52%), calo per Aquafil
(Teleborsa) - Rosso per l'indice del settore chimico che supera l'andamento in discesa del settore Chimico europeo.
Il FTSE Italia Chemicals ha chiuso la giornata a quota 64.467 con una perdita di 1.665,6 punti rispetto alla chiusura precedente. Andamento negativo anche per l'indice EURO STOXX Chemicals che arretra a 1.653, dopo una partenza a 1.677.
Tra le medie imprese quotate sul listino milanese, ribasso per SOL, che chiude la seduta con una flessione del 2,52%.
Tra le azioni del Ftse SmallCap, seduta in ribasso per Aquafil, che porta a casa un decremento del 3,36%.
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