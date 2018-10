Ponte Genova, Di Maio: in dl fisco anche 50 milioni per famiglie sfollate

(Teleborsa) - "Lunedì si vota il nuovo decreto fiscale, ci saranno 50 milioni di euro" per gli sfollati di Genova, "una somma che permetterà al commissario Bucci di poter avviare i rimborsi alle famiglie".Così ila Radio Anch'io su Radio 1, all'indomani della protesta degli sfollati di Genova, spiega che "i 300 milioni" per i danni "li mette Autostrade"., come ministro del Lavoro, che "in modo da permettere una misura ponte per i dipendenti in attesa del nuovo ponte"., loro chiedono di ricostruire subito. E io devo mantenere la promessa fatta alle famiglie delle vittime, cioè che, ma lo faremo coi poteri speciali che abbiamo dato al commissario Bucci" - ha risposto Di Maio alla domanda "Perché, come è stato chiesto durante la manifestazione di ieri, Autostrade non può ricostruire il ponte?". E, rilancia: "Ora Autostrade dice di riuscire a ricostruire più velocemente, ma".