Alitalia, Ferrovie presenta manifestazione interesse

(Teleborsa) - Ferrovie dello Stato Italiane ha presentato oggi pomeriggio una manifestazione di interesse per Alitalia. Tale manifestazione - spiega il Gruppo ferroviario in una nota - necessaria per analizzare al meglio il dossier relativo all'azienda, "non è in questa fase vincolante".Stamane il, al termine dell' incontro con i sindacati , ha assicurato che c'è forte interesse per la nuova Alitalia , confermando che la newco a cui sta pensando il Governo avrà una dotazione di almeno due miliardi. L'Esecutivo sta ricevendo disponibilità anche da compagnie aeree comunitarie - ha rivelato il vicepremier - senza però fare nomi e fornire ulteriori dettagli.. "Entro il 31 ottobre - ha detto ancora il ministro - ci deve essere un'offerta vincolante e noi vogliamo rispettare quella data. Si tratta di un progetto ambizioso per rilanciarla e non solo salvarla. Vogliamo rimanere oltre la linea di galleggiamento".