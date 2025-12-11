Gruppo FS presenta Piano Strategico, Donnarumma: “Molto soddisfatto dei risultati”

(Teleborsa) - 18 miliardi di investimenti realizzati nel 2025, 241 nuovi mezzi tra treni e autobus, fra cui il Frecciarossa 1000
di nuova generazione, e 577 milioni di passeggeri trasportati nell’ultimo anno. Sono solo alcuni dei punti emersi nel primo anno di attuazione del Piano Strategico 2025-2029
presentato dall’Amministratore Delegato del Gruppo FS, Stefano Antonio Donnarumma
, a Roma.
“Sono molto soddisfatto di come sta rispondendo l'organizzazione delle Ferrovie dello Stato che ricordo è la più grande azienda infrastrutturale italiana con quasi 100.000 dipendenti, con complessità endogene, ma anche esogene molto importante. - ha sottolineato l’AD a margine della conferenza - Nei suoi 120 anni di storia
raggiunge il picco massimo mai raggiunto di investimenti con circa 18 miliardi in un solo anno e circa 7 miliardi di PNRR
. Anche la puntualità è migliorata di diversi punti percentuali dall'anno scorso a quest'anno. Il dato più significativo l'abbiamo avuto confrontando il mese di luglio 2024, che è stato oggettivamente un mese molto complesso, tanto da meritare più volte gli onori della cronaca e nel luglio 2025 sono stati dieci punti di percentualità superiori”.
Questi risultati rappresentano le fondamenta della traiettoria di trasformazione industriale e di sviluppo infrastrutturale intrapresa da Ferrovie con un’accelerazione decisiva nella qualità del servizio, promuovendo una mobilità sempre più moderna, sostenibile e orientata al viaggiatore.