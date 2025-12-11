Gruppo FS presenta Piano Strategico, Donnarumma: “Molto soddisfatto dei risultati”





(Teleborsa) - 18 miliardi di investimenti realizzati nel 2025, 241 nuovi mezzi tra treni e autobus, fra cui ildi nuova generazione, e 577 milioni di passeggeri trasportati nell’ultimo anno. Sono solo alcuni dei punti emersi nel primo anno di attuazione delpresentato dall’Amministratore Delegato del Gruppo FS,, a Roma.“Sono molto soddisfatto di come sta rispondendo l'organizzazione delle Ferrovie dello Stato che ricordo è la più grande azienda infrastrutturale italiana con quasi 100.000 dipendenti, con complessità endogene, ma anche esogene molto importante. - ha sottolineato l’AD a margine della conferenza - Nei suoiraggiunge il picco massimo mai raggiunto di investimenti con circa 18 miliardi in un solo anno e circa. Anche la puntualità è migliorata di diversi punti percentuali dall'anno scorso a quest'anno. Il dato più significativo l'abbiamo avuto confrontando il mese di luglio 2024, che è stato oggettivamente un mese molto complesso, tanto da meritare più volte gli onori della cronaca e nel luglio 2025 sono stati dieci punti di percentualità superiori”.Questi risultati rappresentano le fondamenta della traiettoria di trasformazione industriale e di sviluppo infrastrutturale intrapresa da Ferrovie con un’accelerazione decisiva nella qualità del servizio, promuovendo una mobilità sempre più moderna, sostenibile e orientata al viaggiatore.