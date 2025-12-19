Union Pacific e Norfolk Southern presentano domanda approvazione fusione ferroviaria coast-to-coast

(Teleborsa) - Union Pacific Corporation
(UP) e Norfolk Southern Corporation
(NS) hanno presentato oggi una domanda al Surface Transportation Board (STB) degli Stati Uniti per richiedere l'approvazione per la fusione delle due ferrovie
. Le società hanno stipulato un accordo di fusione il 29 luglio 2025 per creare la prima ferrovia transcontinentale americana
.
La presentazione apre anche una finestra formale per le parti interessate, tra cui spedizionieri, sindacati, ferrovie rivali, associazioni dei consumatori e funzionari locali, che possono sostenere, opporsi o richiedere condizioni
mentre l'STB ne valuta l'impatto sulla concorrenza e sull'interesse pubblico.
L'amministratore delegato di UP, Jim Vena
, aveva incontrato Trump nello Studio Ovale a settembre per discutere della fusione, un incontro confermato da entrambe le parti. Vena e Trump avevano affermato che la creazione di un'unica ferrovia est-ovest è in linea con la visione del presidente di "rendere di nuovo grande l'America".
UP e NS sostengono che la combinazione eliminerebbe la barriera di passaggio est-ovest
, in particolare i costosi e soggetti a ritardi interscambi di Chicago, fornendo un servizio a linea unica. Affermano inoltre che ciò ridurrebbe i passaggi di consegne, migliorerebbe i tempi di percorrenza e aiuterebbe le ferrovie a competere più efficacemente con il trasporto su gomma a lungo raggio
.
Tuttavia, la proposta di fusione ha suscitato una forte opposizione
da parte dei concorrenti in un settore già concentrato.
Ad esempio, BNSF, di proprietà della Berkshire Hathaway
del miliardario Warren Buffett, ha sostenuto che la fusione ridurrebbe le possibilità di scelta
degli spedizionieri e porterebbe a tariffe più elevate
, avvertendo che creerebbe "una ferrovia di portata così enorme" da poter minare la concorrenza
