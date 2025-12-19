Milano 17:35
44.758 +0,66%
Nasdaq 18:06
25.299 +1,12%
Dow Jones 18:06
48.224 +0,57%
Londra 17:35
9.897 +0,61%
Francoforte 17:35
24.288 +0,37%

Union Pacific e Norfolk Southern presentano domanda approvazione fusione ferroviaria coast-to-coast

Finanza, Trasporti
Union Pacific e Norfolk Southern presentano domanda approvazione fusione ferroviaria coast-to-coast
(Teleborsa) - Union Pacific Corporation (UP) e Norfolk Southern Corporation (NS) hanno presentato oggi una domanda al Surface Transportation Board (STB) degli Stati Uniti per richiedere l'approvazione per la fusione delle due ferrovie. Le società hanno stipulato un accordo di fusione il 29 luglio 2025 per creare la prima ferrovia transcontinentale americana.

La presentazione apre anche una finestra formale per le parti interessate, tra cui spedizionieri, sindacati, ferrovie rivali, associazioni dei consumatori e funzionari locali, che possono sostenere, opporsi o richiedere condizioni mentre l'STB ne valuta l'impatto sulla concorrenza e sull'interesse pubblico.

L'amministratore delegato di UP, Jim Vena, aveva incontrato Trump nello Studio Ovale a settembre per discutere della fusione, un incontro confermato da entrambe le parti. Vena e Trump avevano affermato che la creazione di un'unica ferrovia est-ovest è in linea con la visione del presidente di "rendere di nuovo grande l'America".

UP e NS sostengono che la combinazione eliminerebbe la barriera di passaggio est-ovest, in particolare i costosi e soggetti a ritardi interscambi di Chicago, fornendo un servizio a linea unica. Affermano inoltre che ciò ridurrebbe i passaggi di consegne, migliorerebbe i tempi di percorrenza e aiuterebbe le ferrovie a competere più efficacemente con il trasporto su gomma a lungo raggio.

Tuttavia, la proposta di fusione ha suscitato una forte opposizione da parte dei concorrenti in un settore già concentrato.

Ad esempio, BNSF, di proprietà della Berkshire Hathaway del miliardario Warren Buffett, ha sostenuto che la fusione ridurrebbe le possibilità di scelta degli spedizionieri e porterebbe a tariffe più elevate, avvertendo che creerebbe "una ferrovia di portata così enorme" da poter minare la concorrenza lungo i corridoi chiave.

(Foto: Eddie Blair su Unsplash )
Condividi
```