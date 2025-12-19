Union Pacific e Norfolk Southern presentano domanda approvazione fusione ferroviaria coast-to-coast

Union Pacific Corporation

(Teleborsa) -(UP) e(NS) hanno presentato oggi una domanda al Surface Transportation Board (STB) degli Stati Uniti per richiedere l'. Le società hanno stipulato un accordo di fusione il 29 luglio 2025 per creare laLa presentazione apre anche una finestra formale per le parti interessate, tra cui spedizionieri, sindacati, ferrovie rivali, associazioni dei consumatori e funzionari locali, che possonomentre l'STB ne valuta l'impatto sulla concorrenza e sull'interesse pubblico.L'amministratore delegato di UP,, aveva incontrato Trump nello Studio Ovale a settembre per discutere della fusione, un incontro confermato da entrambe le parti. Vena e Trump avevano affermato che la creazione di un'unica ferrovia est-ovest è in linea con la visione del presidente di "rendere di nuovo grande l'America".UP e NS sostengono che la combinazione, in particolare i costosi e soggetti a ritardi interscambi di Chicago, fornendo un servizio a linea unica. Affermano inoltre che ciò ridurrebbe i passaggi di consegne, migliorerebbe i tempi di percorrenza e aiuterebbe le ferrovie aTuttavia, la proposta di fusione ha suscitato unada parte dei concorrenti in un settore già concentrato.Ad esempio, BNSF, di proprietà delladel miliardario Warren Buffett, ha sostenuto che la fusionedegli spedizionieri e porterebbe a, avvertendo che creerebbe "una ferrovia di portata così enorme" da poterlungo i corridoi chiave.