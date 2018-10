Oggi CdM su Manovra. Cercasi intesa su decreto fiscale

(Teleborsa) - Si preannuncia una giornata intensa per il Governo giallo verde.(ma è possibile un'anticipazione alle 17.00) si terrà il(disegno di legge di bilancio). Ma il plenum si preannuncia tutt'altro che in discesa a causa delle divergenze su alcuni tempi cruciali, decreto fiscale in testa legati soprattutto alle misure che definiscono la "pace fiscale" ed è molto probabile che,, prima della riunione dell'Esecutivo ci sia unal quale, oltre al premier Conte e al ministro dell'Economia, Tria, parteciperanno anche i due vice premier Matteo Salvini e Luigi Di Maio che ieri sera erano assenti al vertice.(Draft budgetary plan), documento nel quale vengono indicate le misure adottate con le relative quantificazioni.per l’avvio della sessione di bilancio.Il Movimento 5 Stelle preme per approvare oggi stesso tutto il pacchetto (manovra e dl fiscale) affinché il Premier possa presentarsi al Consiglio europeo del 17-18 ottobre con i "compiti svolti".Tornando ai nodi cruciali, in testa figura il, dal momento che da esso dipendono a catena altri interventi che dovranno essere coperti con il ricavato dell'operazione.tra, che. I Pentastellati hanno ribadito il loro "no" a qualsiasi forma di condono, mentre la Lega continua a puntare sull'ipotesi di unacon un tetto tra i 200 e i 500 mila euro. La soglia più alta sarebbe l'auspicio di Matteo Salvini, mentre i 200 mila potrebbero rappresentare il possibile punto di ricaduta.Il sottosegretario Armando Siri ha inoltre proposto unaa seconda della posizione patrimoniale e reddituale del contribuente che ne fa richiesta.Oltre al condono, una questione ancora tutta da affrontare è anche ilda cui pure dipendono parte delle misure.Intanto si fa largo l'ipotesi diper poi scriverli nei giorni successivi come ormai avviene di prassi per quasi tutti i provvedimenti più delicati.Sembra inoltre confermata lacon i pensionamenti anticipati con "quota 100" (62 anni d'età e 38 di contributi). Uno slittamento, questo, che aiuterà aprevisti per per le due misure per il 2019.