Scuola primaria, team di docenti specializzati in arrivo

(Teleborsa) - Comincia a prendere corpo l'idea del governo di ripristinare il team di docenti alla, introducendo inoltre per la prima volta dei. Nella strategia di riforma del Governo relativa alla scuola del primo ciclo vi sono infatti una serie di iniziative volte a ripristinare quel team docente in riferimento all'organizzazione modulare dell’insegnamento previsto dalla riforma della scuola primaria del 1990, approvata con la Legge 148/90, che introdusse tre o più maestri titolari di ambiti disciplinari differenziati, con il via libera al tempo pieno.Si tratterebbe di un ritorno al sistema precedente alle riforme, con il vantaggio di avere docenti ancora più competenti e inclusi in nuove classi di concorso. L'impianto della controriforma è già previsto nel Documento di Economia e Finanza della legge di bilancio in via di approvazione. Il progetto è condiviso anche in Parlamento, dove nelle commissioni di competenza si discute su disegni di legge orientati verso lo stesso scopo, e pure dal Ministro dell'Istruzione.Plauso del sindacato: sono tutte modifiche che caldeggiamo da quando siamo nati, perché l'istruzione va affidata a persone competenti e specializzate.