Infrastrutture, Toninelli: "Archivio Informatico Nazionale Opere Pubbliche operativo subito"

(Teleborsa) - "Prendersi cura del nostro territorio è una missione importantissima. L'Italia corre tanti rischi. Dobbiamo lavorare assieme per lavorare nel migliore dei modi e garantire la sicurezza dei cittadini". Lo ha detto il Ministro delle Infrastrutture e Trasporti,, intervenendo all'assemblea annuale dell', l'. "La priorità del Governo - ha aggiunto - è quella di rilanciare gli investimenti in buone infrastrutture e riformare il Codice degli Appalti per sbloccare i lavori senza bloccare la legalità"., durante l'assemblea dell', ha spiegato che "alcuni Piloni dei viadotti dellache ho potuto visionare con i miei occhi, sono in condizioni così degradate da risultare allarmanti". Sta per nascere "il primo", ha inoltre annunciato il ministro. "Uno", ha detto.L'archivio informatico sulle opere pubbliche, contenuto nel Decreto per Genova sarà operativo da subito. "E' un contenitore digitale destinato a diventare uno strumento di monitoraggio informatico aggiornato in tempo reale che,. Lancerà degli alert - ha proseguito - nel caso in cui ci sia bisogno di un intervento di manutenzione più o meno urgente su un ponte, una strada, una diga, un edificio pubblico. A quel punto ilsaprà dove andare a intervenire e avrà bisogno dei costruttori e dei migliori professionisti per fare manutenzione. Abbiamo tempi strettissimi perché vogliamo che l'Archivio diventi operativo da subito: