Settore costruzioni a Milano in tono rialzista (+1,30%), corre Astaldi

(Teleborsa) - Andamento positivo per l', che segue l'andamento tonico evidenziato dall'Ilha aperto a 27.851,35 per portarsi a quota 28.358,34, con un guadagno di 363,98 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto ilha terminato gli scambi a 407,33, dopo aver avviato la seduta a 399,18.Tra i titoli adell'indice costruzioni, vigoroso rialzo per, che archivia la sessione in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 3,19%.Grande giornata per, che mette a segno un rialzo del 2,06%.Balza in avanti, che amplia la performance positiva con un incremento dell'1,64%.Tra ledi Milano, ottima performance per, che ha chiuso in rialzo del 13,09%.Seduta decisamente positiva per, che ha terminato in rialzo del 2,53%.Brilla, chiudendo la seduta con un aumento del 2,00%.