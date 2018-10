Saipem ottiene commessa in Thailandia

Saipem

(Teleborsa) -, in consorzio con Petrofac e Samsung, si è aggiudicata unLa commessa, si legge in una nota del general contractor, ha undi dollari mentreSriracha, attualmente la più grande raffineria del Paese, si trova nella provincia di Chonburi, lungo la costa orientale del Golfo di Thailandia.I lavori comprendono l, Chief Operating Officer della Divisione E&C Onshore di Saipem, ha commentato: "L’assegnazione di questo contratto, oltre a consolidare la presenza di Saipem in un’area dalle grandi prospettive di sviluppo quale il sud-est asiatico e in particolare in Tailandia, testimonia la capacità aziendale di promuovere partnership strategiche e la conferma come un key player nel settore delle tecnologie per clean fuel e dei progetti ad alto contenuto tecnologico".