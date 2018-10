Mediobanca, utile in calo su minori plusvalenze ma sopra le attese

Mediobanca

(Teleborsa) -ha chiuso ilcon un, in calo del 18% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente per l'assenza di plusvalenze da cessione azionarie, come si legge in una nota di Piazzetta Cuccia. Il datodegli analisti che erano per 220 milioni di euro.Ilsi attesta a 308 milioni di euro, segnando un +7% annuo, stesso tasso di crescita segnato dai, pari a 638 milioni di euro.Ilè salito del 3,7% a 344,1 milioni, lesegnano un +12,1% a 155,1 milioni di euro.Glisono aumentati del 2,8% a 42,3 miliardi di euro, ladell’1,8% a 49,6 miliardi.A livello patrimoniale, ilè al 14,2% (+90bps a/a), ilal 13% (-10bps t/t per effetto applicazione IFRS9)."Mediobanca prosegue nel suo piano di crescita, contando su una focalizzazione su segmenti di attività ad elevata specializzazione emarginalità la cui crescita deriva da trend strutturali di medio termine, un profilo di rischio tra i più contenuti in Europa, una", spiega l'Istituto.Positiva l'accoglienza degli investitori: le azioni Mediobanca, già ottimamente impostate grazie al rimbalzo generale di Piazza Affari, viaggiano ora sui massimi intraday con un guadagno del 4,56% a 7,834 euro.