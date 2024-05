Borse europee prudenti nel giorno dell'inflazione USA

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -. La cautela regna anche sulla piazza di Milano che si posiziona sulla linea di parità. Gli investitori restano alla finestra, in attesa di vedere se i numeri sui prezzi al consumo negli Stati Uniti confermeranno che l’inflazione non è ancora sotto controllo, come indicato anche ieri dai prezzi alla produzione e dalle parole del numero uno della Fed Jerome Powell . Gli addetti ai lavori si attendono un raffreddamento dell'inflazione, in aprile.L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,083. Lieve aumento dell', che sale a 2.364,4 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) perde lo 0,61% e continua a trattare a 77,55 dollari per barile.Invariato lo, che si posiziona a +131 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 3,76%.giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,43%, seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,31%, e piatta, che tiene la parità. Sosta sulla parità la Borsa di Milano, con ilche si attesta a 35.200 punti; sulla stessa linea, resta piatto il, con le quotazioni che si posizionano a 37.427 punti.Tra lea grande capitalizzazione, sostenuta, con un discreto guadagno dell'1,81%.Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dell'1,65%.Piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dell'1,38%.Composta, che cresce di un modesto +1,37%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,91%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,81%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dell'1,32%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dell'1,01%.di Milano,(+13,64%),(+7,03%),(+6,10%) e(+4,91%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,41%.Scivola, con un netto svantaggio del 2,31%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,99%.Sottotonoche mostra una limatura dell'1,50%.